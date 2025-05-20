المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية

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• بحسب وزير الخارجية ناصر بوريطة في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس "للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" المنعقد في الرباط

اعتبر المغرب أن حل الدولتين هو "الأفق الوحيد" لتسوية القضية الفلسطينية وسط الأوضاع المأساوية التي تعيشها الأراضي المحتلة ومواصلة إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة للشهر العشرين.

أفاد بذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة، في كلمة بالجلسة الافتتاحية خلال الاجتماع الخامس "للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، الذي انطلق الثلاثاء في العاصمة الرباط.

وقال بوريطة إن حل الدولتين "خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي، إذ يبقى هو الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية".

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الوضع المأساوي بفلسطين، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد أن هذا الاجتماع يعتبر "خطوة عملية لإعادة تفعيل خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وجعله إجراء واقعيا".

بدوره، دعا الكاتب العام لوزارة الخارجية الهولندية كرستينيان ريبيرغان، للسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون شروط.

وشد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة العمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، كما دعا إلى وقف إطلاق النار بغزة.

وأدان ريبيرغان في كلمته سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلية واستمرار استهداف الفلسطينيين.

وتابع: "يجب أن نعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، ورغم أن المسار تضرر ولكن يجب تكثيف الجهود للوصول إلى هذا الهدف".

من جهتها، وصفت وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، ما يحصل في غزة بـ"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي أمام أنظار العالم".

وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أدانت شاهين "غياب الغذاء والأدوية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 2 مارس الماضي.

ونددت الوزيرة الفلسطينية بـ"سياسات التهجير القسري" التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت أن كل الدول العربية ملتزمة بـ"حل الدولتين"، داعية إلى اعتراف دولي بفلسطين بإجراءات ملموسة.

وينظم المغرب هذا الاجتماع الخامس من نوعه مع هولندا بمشاركة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، ومبعوثين خاصين، إلى جانب فاعلين وممثلين عن منظمات دولية منخرطة في دعم حل الدولتين، لبحث قضايا أبرزها "تأثير عمليات السلام في منطقة الشرق الأوسط"، و"الجهود المبذولة لدعم هياكل الدولة الفلسطينية"، و"الأسس الاقتصادية للسلام في المنطقة".

ووفق المراسل، فإن هذا الاجتماع يعقد بحضور أكثر من 50 دولة أبرزها الولايات المتحدة وروسيا ومصر والسعودية وإيطاليا وإسبانيا والبحرين والجزائر والاتحاد الأوروبي.

وتم تنظيم الاجتماعات الأربعة السابقة في كل من السعودية وبلجيكا والنرويج ومصر.

وفي سبتمبر 2024، أعلنت السعودية إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، حيث عقد الاجتماع الأول بالرياض أواخر أكتوبر الماضي.