الجزيري: الدوري خير تتويج لمجهود لاعبي الزمالك

أكد التونسي سيف الدين الجزيري أن مجهود لاعبي الزمالك تُوِّج بالنجاح بعد موسم طويل، مشددًا على أن الفريق يتطلع لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وقال الجزيري: “تكلل مجهودنا بالنجاح طوال الموسم، ومن أفضل إلى أفضل، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لجمهور الزمالك الذي ساندنا بقوة طوال الموسم”.

كما شدد المهاجم التونسي على أهمية دعم جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الشباب، موضحًا: “لابد من التواجد ودعم اللاعبين الصغار، بصرف النظر عن المشاركة من عدمها”.

ووجّه الجزيري الشكر للاعبي قطاع الناشئين بعد مساهمتهم مع الفريق الأول في أوقات صعبة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: “أشكر الناشئين على دورهم في التتويج، لقد ساعدوا الفريق في ظروف صعبة”.

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تغليب المصلحة الجماعية، مضيفًا: “لابد ألا يفكر أي لاعب في نفسه، بل في مصلحة نادي الزمالك أولًا”.