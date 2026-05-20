محافظ الشرقية يفتتح استقبال وطوارئ مستشفى الإبراهيمية المركزي الجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة تقديرية بلغت 6 ملايين جنيه بدعم من وزارة الصحة، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ يمثل أولوية لدعم سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم رعاية طبية متكاملة.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح من الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، حول أعمال التطوير التي شملت تجهيز القسم وفق أحدث المعايير الطبية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير تضمنت دعم القسم بعدد من التجهيزات الطبية الحديثة، من بينها 6 ترولي لنقل المرضى، و5 أجهزة مونيتور لمتابعة العلامات الحيوية، و3 أجهزة لقياس ضغط الدم، وعربة كراش كار مجهزة، وجهاز صدمات كهربائية، وجهاز شفط سوائل، بالإضافة إلى أسرة طبية وأجهزة نيبولايزر ومناظير حنجرية، بما يعزز كفاءة الخدمة داخل القسم.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى والمترددين، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية، موجها بسرعة تلبية احتياجاتهم والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مؤكدا أن تحسين الخدمة الصحية يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء بنك دم تجميعي متكامل بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين جنيه بدعم من المجتمع المدني، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، بما يضمن دعم أقسام الطوارئ والعمليات والرعايات الحرجة باحتياجاتها من الدم ومشتقاته بشكل آمن وسريع.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار جهود تطوير القطاع الصحي بالمحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات، تنفيذا لتوجيهات الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية تليق بالمواطنين.