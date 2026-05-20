مسئول سعودي: استخدام الأنظمة الذكية عزز جودة الخدمات الصحية للحجاج

أكد وكيل الالتزام والتراخيص بوزارة الصحة السعودية المهندس عبدالله النعيم،أن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة أسهما في تطوير آليات الرقابة والمتابعة، عبر استخدام الأنظمة الذكية في رصد المخالفات وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الامتثال، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للحجاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأربعاء غن النعيم قوله ، في كلمة له خلال فعاليات منتدى الصحة والأمن في الحج تحت عنوان "الالتزام والرقابة الصحية في الحج.. أساس الجاهزية وجودة الخدمة"، إن وزارة الصحة تعمل وفق خطط رقابية متكاملة تشمل الجولات الميدانية والتقييم المستمر للمنشآت الصحية، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الجهود تسهم في رفع جاهزية القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الأداء والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وبيّن أن التكامل بين الجهات الرقابية والصحية والأمنية يمثل أحد أهم عوامل نجاح موسم الحج، من خلال تبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات الرقابية بما يحقق سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف التحديات الصحية.

وأفاد بأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج التوعية والتأهيل للمنشآت الصحية والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن رفع مستوى الوعي بالاشتراطات والأنظمة الصحية يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة، ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ودعا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطوير منظومة الرقابة والالتزام الصحي بما يواكب تطلعات المملكة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للحجاج.

وأشار إلى تطبيق الاشتراطات التنظيمية، وتعزيز مستويات الامتثال، ورفع كفاءة المنشآت والخدمات المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن، منوهًا بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الرقابة الصحية في ضمان سلامة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج.