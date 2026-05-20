انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية موسعة لمتابعة ختام امتحانات الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع انطلاق أعمال مراكز تصحيح الشهادة الابتدائية، وذلك في إطار متابعة انتظام العملية الامتحانية والتأكد من تطبيق معايير الدقة والانضباط داخل اللجان ومقار التصحيح.

قاد الجولة عبدالعزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه محمد البرقي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي ورئيس غرفة العمليات بالمنطقة.

وشملت الجولة تفقد لجنة معهد بنين محمد رجب بأبيس 8 الإعدادية، والتي تضم طلاب معهدي بنين محمد رجب بأبيس 8 وبنين أبو العزائم الإعدادي، إلى جانب لجنة معهد فتيات سامية التومي، التي تضم طالبات معهدي فتيات سامية التومي الإعدادي وفتيات أبو العزائم.

وخلال المتابعة، تم الاطمئنان على انتظام اللجان في آخر أيام الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات بما يضمن أداء الاختبارات في بيئة مستقرة وهادئة.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الإدارة المركزية مقر مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، والذي بدأ أعماله رسميا صباح اليوم وسط حالة من الانتظام الكامل، حيث التقى بالمصححين ورؤساء الحجرات، مؤكدا ضرورة الالتزام بالدقة والأمانة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا وفق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وتأتي هذه المتابعات ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بآليات التقييم، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط في أعمال الامتحانات والتصحيح داخل مختلف المعاهد الأزهرية.