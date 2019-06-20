يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 يونيو، تسليم 23 عمارة بالمرحلتين الأولى والثانية من مشروع دار مصر، للإسكان المتوسط.

وحدد جهاز المدينة الفترة من 23 يونيو حتى 7 أغسطس المقبل لتسليم العمارات أرقام: (143 – 144 – 135 – 136 – 141 – 142 – 131 – 132 – 181 – 151 – 152 - 193 – 194 – 153 – 154 – 118 – 119 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160).

وقال رئيس جهاز «دمياط الجديدة»، محمد رجب، إن إجمالي عمارات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر في المدينة يبلغ 238 عمارة، بينما تصل عمارات المرحلة الثانية إلى 65.

وأضاف رجب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الجهاز انتهى من إرسال جميع بيانات العمارات الجاهزة إلى بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة) تمهيدا لتسليمها للمستحقين.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح أن على الفائز بالوحدة التوجه للبنك؛ لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بذلك، ثم التوجه لمقر الجهاز لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.