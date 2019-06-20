الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين من داعش بديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" في ديالى أحدهم شارك بعمليات "إرهابية" أثناء دخول تنظيم "داعش" للمحافظة.

وقالت المديرية - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه خلال كمين محكم تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة (قيادة عمليات ديالى) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء ٧٤ الفرقة ذاتها وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة، من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في طريق جلولاء - كلار و سيطرة جبارة في محافظة ديالى".

وأضافت المديرية، أن الإرهابيين الثلاثة هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.