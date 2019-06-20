رئيس وزراء أيرلندا: «معارضة شديدة» في الاتحاد الأوروبي لتأخير خروج بريطانيا من التكتل

توقع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الخميس، أن لا تمنح بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بريطانيا تمديدًا آخر للإعداد لخروجها من التكتل، إلا لأسباب جوهرية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أكتوبر المقبل ، بعد تمديدين بالفعل.

وقال فارادكار أمام قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن يتم إطلاع الزعماء فيها على الوضع الراهن :"هناك رأي قوي عبر الاتحاد الأوروبي بأنه لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من التمديد".

وأضاف "بعض زملائي نفد صبرهم وبصراحة تامة مع المملكة المتحدة ، وهناك معارضة شديدة لأي تمديد آخر".

وأضاف أن الاستثناءات المحتملة يمكن أن تتمثل في تسهيل إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان ، إذا ما قررت بريطانيا إجراء ذلك الاستفتاء.

وأكد فارادكار أيضًا أن اتفاقية الانسحاب التي تفاوضت عليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي لن تثار من جديد، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك فترة انتقالية لبريطانيا إذا ما خرجت من التكتل دون اتفاق.

واقترح بعض المحافظين البريطانيين - مثل بوريس جونسون ، المرشح الأوفر حظا لتولي زعامة حزب المحافظين خلفًا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي - حدوث مثل هذه الفترة الانتقالية.

وقال فارادكار: "إذا لم يكن هناك اتفاق انسحاب ، فلن تكون هناك فترة انتقالية".