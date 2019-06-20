تحالف دعم الشرعية في اليمن: سقوط مقذوف معاد بالقرب محطة لتحلية المياه بالسعودية

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، الذي تقوده السعودية ، اليوم الخميس ، سقوط مقذوف معاد بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بـ "الشقيق" جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن "مقذوف معاد (حوثي) سقط بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق مساء أمس الأربعاء ، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية او تلفيات".

وأوضح أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، مشيرا إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها – ".

وقال المالكي إن هذا الاعلان " يمثل اعترافا صريحا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن اطلاق صاروخ (كروز) يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه المليشيا الارهابية على أسلحة نوعية جديدة ، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود ، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

وقال إن " المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي" ، مؤكداً أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف و أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة ، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيا الإرهابية ، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين ، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن عن استهداف محطة كهرباء سعودية في جيزان بصاروخ كروز مساء أمس.

ونقلت قناة "المسيرة نت" التابعة للحوثيين عن المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع قوله إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان" ، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.