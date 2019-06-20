ترامب: الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية

•ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية وهذا موثق، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الخميس.

وتابع: «إيران ارتكبت خطأ جسيما، ومن الممكن أن تكون إيران أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ، ولا نستبعد ردا أميركيا، ستعرفون قريبا إن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران».

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه تم إسقاط طائرة «تجسس» بدون طيار أمريكية عقب انتهاكها المجال الجوي الإيراني.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن وسائل إعلام إيرانية قولها إنه تم إسقاط الطائرة وهي من طراز «آر كيو - 4 جلوبال هوك» في محافظة «هرمزجان» الواقعة جنوبي البلاد.