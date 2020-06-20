 روسيا تشهد أكثر من ستة آلاف حريق غابات - بوابة الشروق
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روسيا تشهد أكثر من ستة آلاف حريق غابات

د ب أ
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 5:31 م | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 5:31 م

أعلن مكتب النائب العام الروسي اليوم السبت، أنه كان هناك أكثر من ستة آلاف حريق في روسيا في الأسابيع الأخيرة أتت على أكثر من 9900 كيلومتر مربع من الغابات.

يشار إلى أن جنوب سيبيريا والمناطق القريبة من بحيرة بايكال وأقصى شرق وغرب البلاد هي الأماكن الأكثر تضررا.

وقالت السلطات إن الحرائق لم تسبب أي وفيات حتى الآن ولم تحرق أي منازل أيضا.

وأفادت وزارة البيئة الروسية، بأن 60 بالمئة على الأقل من الحرائق هي من صنع الإنسان، حيث نتجت عن اشعال نيران في الهواء الطلق او خلال التخييم وخرجت عن السيطرة. يشار إلى أن اشعال النيران في الهواء الطلق وخلال التخييم أمر شائع في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يحرق الأشخاص في فترة الربيع، الحشائش الجافة وهي عامل آخر مساعد على اندلاع الحرائق.

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