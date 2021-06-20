أستاذ اقتصاديات الدواء: تطعيم 10% من المواطنين يخفض منحنى الوفيات بمصر خلال الموجة الرابعة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن منحنى الوفيات في مصر خلال الموجة الرابعة في حالة حدوثها سيقل إذا ما تم تطعيم 10% من المواطنين المستهدفين بالتطعيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الأحد، أن تحييد فيروس كورونا بمصر يتم في حالة تم تطعيم جميع فئات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن المعرضين بصورة أكبر للوفاة في حالة الإصابة بالفيروس، ذاكرًا أن الدولة بإمكانها تخفيف الإجراءات الاحترازية المشددة في هذه الحالة فقط.

وذكر أن مصر لم يصل إليها المتحور دلتا والذي يجعل فيروس كورونا يقاوم اللقاحات، مضيفًا أن العدوى بالمتحور دلتا تكون مرتفعة أيضًا مع التواجد في الأماكن المفتوحة.

وأوضح أن مصر تشهد انخفاضا في أعداد إصابات كورونا خلال الشهر المقبل، لافتَا إلى تخفيف كل من أستراليا والولايات المتحدة لإجراءاتهم الاحترازية المشددة كارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة بعد تطعيمها لأعداد كبيرة من مواطنيها.