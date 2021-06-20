يشهد مركز الهناجر للفنون، في السادسة مساء غد الاثنين، افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "أضواء المسرح وروح المدينة"، الذي يقام بقاعة آدم حنين تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.



جدير بالذكر أن المعرض هو نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي التى بدأت فى أبريل الماضى، والتى أشرف عليها الفنان السيد عبدالقادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفى، والتى تستعرض التعايش والاحتكاك الفنى لكاميرا المصور الفنان متجولا ما بين عالم المسرح الساحر، ونقل أجواء المدينة واستعراض جمالياتها، ولكن من خلال عدسة المصور الفوتوغرافي الفنان.



المعرض مستمر في الفترة ما بين 21 حتى 26 يونيو، والقاعة مفتوحة يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 9 مساء، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.