بايدن وزوجته يفجعان بوفاة كلبهما: كل شيء كان أفضل لدينا عندما كان برفقتنا

فجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، أمس السبت، بوفاة كلبهما "تشامب"، الذي ظل يرافقها طيلة 13 عاما، ووذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وأصدر الرئيس الأمريكي وزوحته بيانا نعيا فيه كلبهما جاء فيه: "فقدت عائلتنا رفيقنا المحب (تشامب) اليوم، سنفتقده".

وكان "تشامب" واحدا من كلبين ينتميان لفصيلة "الراعي الألماني"، يعيشان في البيت الأبيض مع عائلة بايدن، إلى جانب الكلب الآخر "ميجور".

ولازم "تشامب" بايدن في واشنطن عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

وذكر بايدن وزوجته جيل في نعيهما للكلب "تشامب": "في أكثر لحظاتنا بهجة وفي أكثر أيامنا حزنا، كان معنا هناك، حساسا تجاه كل مشاعرنا وعاطفتنا الصامتة، نحن نحب ولدنا الجميل الطيب وسنفتقده دائما".

وتابع: "حتى مع تضاؤل قوة "تشامب" في أشهره الأخيرة، فإنه عندما كنا نصل إلى غرفة كان ينهض على الفور ويهز ذيله دائما لاستقبالنا بفرحة، ويجعلنا نخدش أذنه أو نفرك بطنه، كان يرافقنا أينما كنا، وكان كل شيء أفضل بالنسبة لنا عندما كان برفقتنا".

وتذكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلبه "تشامب" عندما كان في أيام شبابه وهو يطارد بسعادة كرات الغولف في الحديقة الأمامية للمرصد البحري أو سباقه للوصول إلى أحفاده واللهو معهم أثناء ركضهم حول الفناء الخلفي في ديلاوير.

وحظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وجود كلاب في البيت الأبيض، خلال فترة رئاسته.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE