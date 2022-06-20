أوكرانيا تعلن فقدان السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لوجانسك التابعة لسلطات كييف سيرجي جايداي، أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على قرية ميتلكينو بالقرب من سيفيرودونتسك مع استمرار المعارك في عدد من القرى حولها .

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن جايداي قوله: "المعارك جارية في عدة قرى حول سيفيرودونتسك، ولسوء الحظ، ليس لدينا سيطرة حاليًا على ميتلكينو بالقرب من المركز الإقليمي، كثف الروس نيران المدفعية والجوية، كما يضربون بشدة المنطقة الصناعية في سيفيرودونتسك وضواحي المدينة، و نفس الشيء في منطقتي Toshkivka و Ustynivka، حيث تسعى روسيا إلى تحقيق التقدم، ولهذا الغرض، حشدت كمية كبيرة من المعدات هناك."

ووفقًا لـ جايداي، ينجح المدافعون الأوكرانيون في صد التقدم، لكن مدفعية روسيا تسود في المنطقة، كما يساعد الخونة المحليون، القوات الروسية في إبلاغهم معلومات تساعدهم في توجيه نيرانهم على البنية التحتية الحيوية والمواقع التي يحتمي بها المدنيون.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة لوهانسك إن الضربات الجوية الروسية ألحقت دمارًا هائلاً في هيرسك وفروبيفكا ، بينما تم قصف العديد من المباني الإدارية في ليسيتشانسك.