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وزير الخارجية التونسي يؤكد متانة علاقات التعاون مع ألمانيا

عثمان الجراندي
عثمان الجراندي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:43 م

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، متانة علاقات الصّداقة والتّعاون التي تربط بلاده مع ألمانيا، مثمّنا الدّعم المستمرّ الذي يُقدّمه الشّريك الألماني لمعاضدة ودعم مجهودات التّنمية في تونس.

وقال الوزير التونسي خلال لقائه مع السفير الألماني بتونس بيتر بريجيل؛ لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، اليوم الاثنين، إن الدعم الألماني للدولة التونسية يأتي في ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد التونسي ويحفز النمو الاجتماعي.

من جانبه، أكد السّفير الألماني في تونس استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب تونس ومساندتها ودعم برامج النّهوض الاقتصادي والاجتماعي بها.


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