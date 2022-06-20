السياحة والآثار تشارك في المؤتمر القومي لهيئة المتاحف والمعارض الأسترالية لعام 2022

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في المؤتمر القومي لهيئة المتاحف والمعارض الأسترالية لعام 2022، والمقام بمدينة بيرث الأسترالية.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 400 من مديري وأمناء المتاحف الدولية وأخصائي التربية المتحفية والعرض المتحفي.

أكدت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالقاهرة، الدور المحوري للمتاحف المصرية في الحفاظ على التراث الثقافي، ملقية الضوء على ما يتم تنفيذه من أعمال في مشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة، الذي يعد الأكبر والأهم منذ افتتاحه عام 1902.

وقدمت عرضا تقديميا، استعرضت خلاله المشاريع الكبرى للمتاحف، ومنها مشروع المتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضارة المصرية، بالإضافة إلى إقامة متاحف إقليمية جديدة مثل متحفي سوهاج وكفر الشيخ، وتطوير المتاحف القائمة مثل المركبات الملكية ببولاق وكوم أوشيم بالفيوم وملوي بالمنيا.

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إلى جانب إنشاء المتاحف في المدن السياحية الشاطئية مثل متحفي شرم الشيخ والغردقة، التي تشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب.