عاملة نظافة تتفوق على وزير رياضة في فرنسا في البرلمان

ذكرت محطة"بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن عاملة النظافة راشيل كيكي، المرشحة عن ائتلاف اليسار "ناب" تفوقت على وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينو، والمرشحة لأول مرة في الانتخابات التشريعية عن ائتلاف "معًا" في إقليم "فال دي مارن".

وحصلت كيكي على نسبة 50.30% من الأصوات، مقابل ماراسينو التي حصلت على 49.70%.

وخسر التحالف الذي يقوده ماكرون أغلبيته في البرلمان الفرنسي، بحصوله على 245 مقعداً في المجلس المؤلف من 577 مقعداً في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقاً للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر.

ويعني ذلك أن تحالف "معاً" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة (289 مقعداً). وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعداً، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.