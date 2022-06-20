حاكم لوهانسك : القوات الروسية تدخل المنطقة الصناعية في سيفرودونيتسك

ذكر سيرهي هايداي حاكم منطقة لوهانسك أن القوات الروسية قد دخلت المنطقة الصناعية بالمدينة المحاصرة سيفرودونيتسك.



وكتب هايداي عبر تطبيق تيليجرام أن مصنع أزوت للكيماويات هو الوحيد في المنطقة الذي لم تستول عليه القوات الروسية، مضيفا أن القتال يحتدم في المنطقة.كما تتعرض القرى القريبة لقصف مستمر.



وحسبما أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشتشوك هناك حوالي 300 مدني يتخذون من مصنع أزوت ملجأ لهم ، وإن كانت أشارت إلى أن الوضع في تغير مستمر .



وحسب التقارير قالت المسؤولة الأوكرانية إنه إذا رغب أولئك الذين يختبئون في المصنع الكيماوي في إجلائهم ، سيحاول المسؤولون إنشاء طريق آمن للهروب.