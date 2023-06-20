 ولي العهد السعودي يزور مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يزور مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس


نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 6:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 6:16 ص

شارك ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يوم الاثنين في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض- المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي - وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن "معرض إكسبو 2030 يشكل فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم".

يُشار إلى أن هذا الحفل يُقام ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة الرياض "لإكسبو 2030"، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في الوقت الذي يحظى الملف بدعم القيادة وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.

وتتنافسُ الرياض، مع مدينة بوسان الكورية، وروما الإيطالية، لاستضافة إكسبو 2030. وهو العام الذي سيتزامن، مع تتويج جهود رؤية المملكة 2030.


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