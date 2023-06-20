روسيا: الصين تمارس حقها في العلاقات مع الدول الأخرى

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح بالثقة من أن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون موجها ضد روسيا.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "بدون شك تقوم الصين بممارسة حقها السيادي في بناء علاقات مع الدول الأخرى. وطبعا لا يجوز بتاتا التقليل من أهمية بناء علاقات يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة. لكن مستوى الشراكة والشراكة الاستراتيجية مع الصين يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن بناء مثل هذه العلاقات مع الدول الأخرى لن يكون موجها ضد بلدنا أبدا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، زيارة للصين استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع المسئوليين الصينيين، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج، ووزير الخارجية تشين قانج، وعضو قيادة الحزب الشيوعي الصيني ووانج يي.