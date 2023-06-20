الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليا

قال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين فروا من القتال في السودان تجاوز 500 ألف بينما نزح مليونا شخص داخليا.

وأوضح جراندي، في مؤتمر صحفي في نيروبي: "اليوم تجاوزنا عتبة نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع. نزح مليونا شخص داخل البلاد"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت المعارك في السودان في 15 أبريل الماضي، بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حمدتي".

وقال جراندي "إذا لم نقم بإسكات تلك البنادق، سيستمر نزوح الشعب السوداني".

وكان جراندي يتحدث في يوم اللاجئ العالمي، غداة تعهد مانحين في مؤتمر للأمم المتحدة بتقديم حوالى 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال.

وبعد أكثر من شهرين من بدء القتال، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من اتساع رقعة الأزمة التي قد تزعزع استقرار الدول الإفريقية المجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مؤتمر المانحين، أمس الاثنين "حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوقين".