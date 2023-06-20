بروتوكول تعاون بين التعليم العالي وأمازون ويب سيرفيسز

شهد الدكتوى أيمن عاشور وزير التعليم العالي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز العالمية (AWS)، وكذلك تدشين المبادرة الخاصة بتمكين الطلاب والعاملين بالجامعات في مجال الحوسبة السحابية.

وقع بروتوكول التعاون اادكتزر شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، وفاليري سينجر مديرة التعليم العالمي والمهارات للعمل بشركة أمازون ويب سيرفيسز.

وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وملائمة للشباب، تساعدهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن التعاون والمشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات يُعزز إمكانية الوصول الشامل للتكنولوجيا والمعرفة، كما يقدم حلول مُبتكرة لتحقيق التحول الرقمي وتحسين الكفاءة والإنتاجية كذلك يساعد على بناء مستقبل أفضل يستفيد من القدرات الهائلة للتكنولوجيا في تحقيق التنمية والازدهار.

وأوضح عاشور أن الوزارة تعمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على إعداد برامج تنمي مهارات القيادة وتطوير الذات لتمكين طلاب الجامعات المصرية من مواجهة التحديات من خلال تعزيز العمل الجماعي وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم الرقمية وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار ونهج التفكير المستقبلي لدى الشباب مما يفتح الأبواب نحو وظائف المستقبل ويدعم وجود خريج قادر على حل المشاكل وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمُستدامة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون البناء والمُستدام مع شركة أمازون في مجالات تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم العملية التعليمية بالمناهج الدراسية الحديثة والمتطورة لتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

شهدت الفعاليات حضور عزة الشناوى المدير الإقليمي بمصر وشمال أفريقيا لشركة أمازون ويب سيرفز ، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات.

ومن جانبه، صرح قال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية تنفيذًا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل وإعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي في مجال الحوسبة السحابية وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا.