أندرلخت ينافس الأهلي على ضم مهاجم مازيمبي

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بات جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي على مشارف الانتقال لنادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الحالية.

الأهلي أبدى رغبة لضم اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أن مغالاة النادي الكونغولي تسببت في تعطل الصفقة خلال الفترة الماضية خاصة مع مطالبة النادي بدفع 2 مليون و300 ألف دولار.

وكشفت صحيفة "فوتبول" البلجيكية أن أندرلخت دخل في سباق ضم اللاعب، بعد متابعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي قدم أداء مميز مع الفريق خلال الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي وبيراميدز أبديا رغبة في ضم اللاعب، بجانب ناديي ستاندر لييج وأنتويرب البلجيكيين.