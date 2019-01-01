الناقلة «ستينا إمبيرو» تصل إلى ميناء بندر عباس الإيراني

أعلنت سلطات ميناء بندر عباس الإيراني، عن وصول ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، اليوم السبت، إلى الميناء، مشيرة إلى أن الناقلة ستبقى في الميناء بانتظار إجراء التحقيقات اللازمة.

وقالت شركة "ستينا بالك" المشغلة للناقلة "ستينا أمبيرو" إن طاقمها يتكون من 23 فردا، من بينهم 18 من الهند وآخرين من روسيا ولاتفيا والفلبين.

وذكر المتحدث باسم سلطات الميناء، مراد عفیفي: "أنه تم احتجاز الناقلة أمس الجمعة، بعد اصطدامها بسفينة صيد إيرانية وتجاهلها نداءات الاستغاثة التي أصدرها الطاقم".

ونقلت وكالة "اسنا" الإيرانية للأنباء عن المتحدث قوله إن قارب الصيد أبلغ بعد ذلك سلطات البحرية، التي أوقفت الناقلة، وفقا لقواعد البحرية وقادتها إلى ميناء بندر عباس.

ويطل ميناء بندر عباس الإيراني على مضيق هرمز وهو طريق رئيسي لإمدادات النفط في العالم.

وارتفعت حدة التوترات بين إيران وبريطانيا منذ احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بسبب انتهاكها المزعوم للعقوبات المفروضة على سوريا في 4 يوليو الجاري.

واتهمت لندن طهران في وقت لاحق بتحرشها بسفينة بريطانية في الخليج.