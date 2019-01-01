مستشار الرئيس التونسي: لم يتم بعد ختم القانون الانتخابي والسبسي سيوجه كلمة للشعب خلال أيام

أكد نورالدين بن نتيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي، اليوم السبت، أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب في 18 يونيو الماضي.

وقال بن نتيشة، في تصريح له، إن الرئيس السبسي لم يختم القانون لأنه يرفض منطق الإقصاء .. مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وبشأن عدم ظهور الرئيس في أية أنشطة خلال الفترة الأخيرة، أجاب المستشار السياسي للرئيس التونسي بأن قائد السبسي سيوجه خطابا للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى.

وشدد على أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 يوليو الحالي بكلمة للشعب عقب إمضائه على دعوة الناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.

وقد أثارت مسألة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت آراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب إتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون وإحالته إلى رئيس الجمهورية.