بالصور - عودة الدوليين إلى تدريبات بيراميدز ومشاركة أحمد علي

عاد لاعبو بيراميدز الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم السبت.

وأعلن بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أن اللاعبين الدوليين بالفريق قد شاركوا بالتدريبات الجماعية، مع إعطاء راحة لكل من حارس المرمى أحمد الشناوي، وعبدالله السعيد صانع الألعاب، وانضمام أحمد علي الوافد الجديد من المقاولون العرب للمرة الأولى بالتدريبات.

وكان المنتخب الوطني قد ضم 5 لاعبين من نادي بيراميدز بقائمة كأس الأمم الإفريقية 2019، وهم ( أحمد أيمن منصور- عبدالله السعيد - أحمد الشناوي - عمر جابر - عماد نبيل دونجا).

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز كان قد أعلن تعاقده مع أحمد علي من المقاولون العرب لمدة ثلاث سنوات وذلك بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والمُقدر بنصف مليون جنيه.