مقتل 12 من مليشيات الحوثي في جبهة نهم

لقي 12 عنصرًا من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الاثنين، بنيران الجيش اليمني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية، أوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي حاولت فجر اليوم، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة «نجد العتق» إلا أن عناصر الجيش تصدت لهم.

كما أسقط الجيش طائرة استطلاع تابعة للمليشيات الحوثية في سماء المنطقة بذات الجبهة، صباح اليوم، واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات تابعة حوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.