خبير أرصاد: البرازيل عرضة لهجوم من الجراد القادم من الأرجنتين

أعلن خبراء الأرصاد الجوية في البرازيل اليوم الاثنين، أن الظروف الجوية قد تدفع أسراب من الجراد القادم من شمال الأرجنتين لعبور الحدود ودخول البرازيل، ما يهدد المحاصيل الشتوية في تلك الدولة الزراعية العملاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيلسو أوليفيرا، الخبير بهيئة الأرصاد الجوية البرازيلية (سومار) في ساو باولو القول في رسالة له، إن تيارات الرياح يوم الأربعاء المقبل قد تساهم في نقل تلك الحشرات النهمة إلى داخل البرازيل.

وقال أوليفيرا إن أسراب الجرادأصبحت الآن على مسافة نحو 100 كيلومتر (62 ميل) من حدود ولاية ريو جراندي دو سول.

وأوضح خبير الأرصاد أن هذه الاسراب ستضر بمحاصيل القمح والكانولا والشعير فضلا عن النباتات المحلية الأخرى في الجزء الغربي من الولاية.

وفي أواخر حزيران/يونيو الماضي ، أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية حالة الطوارئ في ولايتين جنوبيتين للسماح للمسؤولين باتخاذ الاحتياطات اللازمة.