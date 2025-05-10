وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما

أعلنت السعودية، مساء الجمعة، أن وزير الدولة للشئون الخارجية عادل الجبير زار باكستان والهند، الخميس والجمعة، في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد بينهما.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية السعودية، في ظل استمرار التصعيد بين البلدين النوويين منذ أواخر أبريل الماضي، وفق وكالة الأناضول.

وأفادت الخارجية السعودية، في البيان، بأنه بتوجيه من قيادة المملكة أجرى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شئون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بزيارة الهند وباكستان، خلال الفترة 8 و9 مايو الجاري.

وأوضحت أن الزيارة في إطار مساعي المملكة للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل كافة الخلافات من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد «أهداف» في باكستان وإقليم «آزاد كشمير» المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها «بنى إرهابية»، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالجام بإقليم «جامو وكشمير"» الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.