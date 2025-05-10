نابولي يتحرك لضم نجم ليفربول المجمد في الميركاتو المقبل

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كشفت تقارير صحفية أن نجم ليفربول، يستعد لمغادرة ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تراجع دوره تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وواجه الأوروجواياني داروين نونيز، موسما صعبا، حيث شارك أساسيًّا في 8 مباريات فقط من أصل 27 ظهورا في الدوري الإنجليزي، مسجلًا 5 أهداف وصانعًا اثنين.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، يحظى نونيز باهتمام نابولي، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه للموسم المقبل.

ويقود المدير الرياضي جيوفاني مانا تحركات نابولي لضم اللاعب، معتبرًا أن نونيز يمتلك الإمكانيات للتألق في الكالتشيو.

وتتزامن هذه الأنباء مع رغبة المدرب أنطونيو كونتي في استقطاب البلجيكي كيفن دي بروين، الذي أعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي قبل 3 جولات من النهاية، مؤمنًا مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.