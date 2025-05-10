حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية

شهدت قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، الجمعة، حريقًا هائلًا اندلع داخل مخزن للعبوات البلاستيكية.

وتسبَّب الحريق في تصاعد كثيف للأدخنة وامتداد ألسنة النيران لمساحات كبيرة داخل المخزن.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بنشوب حريق في مخزن عبوات بلاستيكية يقع على الطريق الزراعي في مدخل القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر، دون ورود أي بلاغات بوقوع إصابات بشرية حتى كتابة هذه السطور.