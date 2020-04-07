 أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي للاطمئنان عليه - بوابة الشروق
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أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي للاطمئنان عليه

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:24 م | آخر تحديث: الإثنين 20 يوليه 2020 - 11:24 م

أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مساء الیوم الاثنين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمین الشریفین سائلا المولى تعالى أن تكلل نتائج فحوصاته الطبیة بالتوفیق والنجاح وأن یدیم علیه موفور الصحة والعافیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتيىة أن خادم الحرمين الشريفين هنأ أمير الكويت بنجاح العملیة الجراحیة التي أجراھا، متمنیا له دوام الصحة والعافیة، ومقدرا ھذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاریخیة والوطیدة بین البلدین والشعبین الشقیقين.

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