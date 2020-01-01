ترامب يبحث مع ماكونيل خطة الحزب الجمهوري لتحفيز الاقتصاد

يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين لدراسة خطة الجمهوريين الجديدة لتحفيز الاقتصاد في ظل معارضة قوية من جانب الديمقراطيين لهذه الخطة التي يقولون إنها تميل لمساعدة الشركات وليس الناس الذين يعانون من استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تشوك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ وجه خطابا إلى الديمقراطيين قبل اجتماع البيت الأبيض الذي يضم أيضا وزير الخزانة ستيفن مونشن وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي.



وقال شومر في الخطاب إن دعم ماكونيل لحماية الشركات التي استأنفت نشاطها من أي دعاوى قضائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا، يمكن أن "يمنح الشركات ودور الرعاية المهملة حصانة قانونية".



وقال شومر إنه على الديمقراطيين التماسك كما فعلوا عند تمرير حزمة التحفيز السابقة في آذار/مارس الماضي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه لا يمكن تمرير أي حزم تحفيز في الكونجرس بدون موافقة الديمقراطيين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب.



وأضاف شومر في إشارة إلى موقف الديمقراطيين الموحد في آذار/مارس الماضي "كانت وحدتنا ضد المسودة الجمهورية الأولى هي التي سمحت بإدخال تحسينات كبيرة عليها .. أتمنى ألا نضطر إلى تكرار هذه العملية.. لكننا سنقف معا إذا اضطررنا لذلك".



ومن المتوقع أن تصل قيمة خطة التحفيز الجديدة التي يعدها ماكونيل مع ترامب إلى حوالي تريليون دولار. وفي حين توجد خلافات واسعة بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين يريدون حزمة مساعدات بقيمة 5ر3 تريليون دولار، فإن هناك انقسامات داخل الجمهوريين أنفسهم.



وفي حين يطالب ترامب بخفض الضرائب على الأجور كجزء من حزمة التحفيز، فإن أعضاء الكونجرس من الجمهوريين لا يفضلون مثل هذه الخطوة.