 واشنطن بوست: الرئيس العراقي بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي - بوابة الشروق
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واشنطن بوست: الرئيس العراقي بين المستهدفين ببرنامج التجسس الإسرائيلي

واشنطن بوست الأمريكية
واشنطن بوست الأمريكية

نشر في: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 8:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يوليه 2021 - 8:00 م
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رقم هاتف الرئيس العراقي برهم صالح كان على قائمة تضم 50 ألف رقم تم اختيارها للتجسس عليها باستخدام برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان برنامج التجسس قد أصاب هاتف صالح أو ما إذا كانت هناك أي محاولة للقيام بذلك.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قاعدة البيانات المسربة في قلب برنامج "بيجاسوس" تتضمن أرقام الهواتف المحمولة لكل من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من ضمن 13 رئيسا بالإضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين كبار من 34 دولة.

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