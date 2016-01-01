واشنطن تحقق في شكاوى صحية غامضة لدبلوماسيين أمريكيين في فيينا

تحقق الولايات المتحدة في شكاوى صحية غامضة لدبلوماسيين أمريكيين في فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يوم الاثنين، إنه يجري التحقيق في حوادث صحية محتملة غير مبررة بمجتمع السفارة الأمريكية في فيينا.

وأضاف أن الشيء نفسه ينطبق على مواقع أخرى تنشأ فيها مثل هذه الشكاوى.

وذكرت مجلة نيويوركر في الآونة الأخيرة أن أعراضا غامضة ظهرت على حوالى 24 من العاملين بالاستخبارات الأمريكية والدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين في فيينا.

ويُقال إنها تشبه الأعراض المرضية الناجمة عما يسمى بمتلازمة هافانا، التي شهدت شكوى عشرات الدبلوماسيين الذين يعيشون في العاصمة الكوبية هافانا وأقاربهم من الصداع وفقدان السمع والدوخة والغثيان بدءا من عام 2016.

وفي عام 2019، كتب باحثون أن تلك الأمراض يمكن ربطها بالمبيدات الحشرية. ومع ذلك فإن السبب الدقيق غير واضح.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي يوم الاثنين إنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه الحوادث هي نوع من الهجمات أو ما اذا كان هناك شيء وراءها.