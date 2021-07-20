أعلنت السلطات السعودية، مساء الثلاثاء، ضبط 77 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم قيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ قوله إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.

وأهاب العميد الشويرخ، بالجميع الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

في سياق متصل، أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أن تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تم وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.

وأشار البسامي إلى توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول؛ إتباعًا للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم الثلاثاء "العاشر من شهر ذي الحجة"، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

وأدّى الحجيج الركن الأعظم من أركان الحج، وباتوا ليلتهم في "مزدلفة"، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.