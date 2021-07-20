نشطاء حماية البيئة: الأمطار وحدها يمكنها المساعدة في إخماد حرائق الغابات في روسيا

قال نشطاء روس معنيون بحماية البيئة، إنه ليس من الممكن إخماد حرائق الغابات الضخمة المنتشرة في شرق روسيا، في أي وقت قريب.

وقال جريجوري كوكسين، رئيس وحدة حرائق الغابات في منظمة "جرينبيس" في روسيا، لوكالة أنباء "إنترفاكس" اليوم الثلاثاء: "اندلعت النيران في مساحات شاسعة من ياقوتيا. ولا يمكن لشيء أن يساعد (الموقف) هنا سوى الأمطار".

وأضاف كوكسين إنه من غير المرجح أن يتحسن الوضع في منطقة ياقوتيا - الأكثر تضررا (والمعروفة رسميا باسم /جمهورية ساخا/)، حيث تنتنشر حاليا معظم حرائق الغابات في أكبر دولة في العالم - قبل منتصف أغسطس المقبل.

ويبلغ عدد حرائق الغابات في المنطقة حاليا، 205 حرائق، بحسب تقديرات رجال الإطفاء في ياقوتيا. وبحسب الأرقام الصادرة عن "الجهاز الروسي للحماية الجوية للغابات"، اليوم الثلاثاء، فإن المساحة التي تغطيها حرائق الغابات اليوم تعد أقل بقليل من اليوم السابق، وتبلغ حاليا نحو 680 ألف هكتار.