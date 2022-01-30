الجيش الصومالي يعتقل عناصر إرهابية بإقليم شبيلي السفلي

تمكن الجيش الوطني الصومالي من تنفيذ عملية عسكرية مخططة في منطقتي ليغو، وياقبرويني التابعتين لإقليم شبيلي السفلى، تم خلالها اعتقال عناصر إرهابية تقوم بمهاجمة تلك المناطق.

وقال قائد الكتيبة الـ64 للجيش الصومالي علي عبد الله هلع، الذي قاد العملية - في تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الأربعاء، إن الهدف من العملية هو إخراج إرهابيي الشباب من المناطق وضمان أمن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق، مضيفا أنه تم خلال العملية اعتقال عناصر ارهابية تقوم بمهاجمة المناطق التي نفذت فيها العملية.

يذكر أن القوات الحكومية الصومالية نفذت مؤخرًا عمليات في العديد من مناطق محافظة شبيلي السفلى لمطاردة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث تم تحرير المسلحين من العديد من المناطق الواقعة في إقليم شبيلي السفلى.