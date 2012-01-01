صلاح عبدالله: بعض الفنانين الرائعين لا يجيدون الكلام

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب بتصريحاتها النارية التي أطلقتها في المداخلة الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجه كلمة أخيرة على قناة on، نالت فيها من طليقها المطرب حسام حبيب واستخدمت ألفاظا لا تجوز، الأمر الذي دفع كثيرون من محبيها مطالبتها بضرورة التزامها الصمت، خاصة إذا كانت في حالة عصبية.



وكتب الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "طب مالآخر كدا بعض الفنانين الرائعين المتميزين مِش بيعرفوا يتكلموا ودا عادي ومش عيب، وبعض البعض أدركوا هذا، واكتفوا بأن يفنوا، وبعضٌ آخر لم يدرك، وقد أكون منهم، ولا أدري، فأرجوكم حبايبي لو كنت منهم نبهوني وسأعمل بنصيحة من أثق في حبهم لي بس كدا".



وردا على تعليق أحد متابعيه بأن الفنان في النهاية بشر، ويعاني من مشاكل، قال صلاح عبد الله:

"ماشي بس فيه حاجات ما ينفعش تتقال في برامج وبالذات وبالذات لو عالهوا".