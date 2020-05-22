 تجمع ميركوسور بأمريكا الجنوبية ينهي محادثات اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة - بوابة الشروق
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تجمع ميركوسور بأمريكا الجنوبية ينهي محادثات اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يوليه 2022 - 11:47 م

انهى تجمع ميركوسور التجاري بأمريكا الجنوبية وسنغافورة التفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة، حسبما قال وزير خارجية باراجواي خوليو سيزار اريولا في قمة في أسونسيون عبر بث مباشر على الإنترنت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونج قوله إن "اتفاقية التجارة الحرة ستخفض تكاليف الأعمال التجارية وتخفف التعريفات والحواجز التنظيمية وتسهل طرقا جديدا لتنفيذ الأعمال التجارية عبر التجارة الإلكترونية"

وتمثل تجارة سنغافورة مع دول تجمع ميركوسور حاليا نصف حجم تجارتها مع كل دول أمريكا اللاتينية.

يذكر أن سنغافورة كانت قد بدأت المحادثات مع ميركوسور- الذي شاركت في تأسيسه الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي- بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في نيسان/أبريل 2019 .

وقالت وزارة المالية في باراجواي في بيان إن اتفاقية التجارة الحرة ستساعد ميركوسور على تصدير سلع إضافية بقيمة 550 مليون دولار سنويا إلى سنغافورة.

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