تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 والتي جاء في مقدمتها:

وزير الكهرباء يشهد بدء الصبة الخرسانية للوحدة الأولى بالمحطة النووية في الضبعة

شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، اليوم، الفاعلية الهندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بحضور أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روس آتوم.

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البورصة تواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي

واصلت البورصة المصرية الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، لكن بمكاسب أقل من أمس الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 9113 نقطة.

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تراجع أسعار النفط بعد 3 أيام من الارتفاع

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد 3 أيام من الارتفاع المطرد، حيث يقوم المتعاملون بتقييم بيانات المخزون الأمريكي واحتمال تطور سعر صرف الدولار في ضوء الزيادة الجديدة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر غرب تكساس الوسيط -هو الخام القياسي للنفط الأمريكي- لعقود تسليم سبتمبر المقبل، وهي العقود الأنشط تداولا، في بداية تعاملات آسيا بعد ارتفاعه خلال الأيام الثلاثة الماضية بأكثر من 8%.

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79.7 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا العام الماضى

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، فى إطار زيارتها الحالية لدولة صربيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذكرت جامع، أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، موضحة أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والأسمدة والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.

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جمعية الأتراك المصريين تكثف لقاءاتها مع منظمات الأعمال المصرية تعزيرا للتعاون

قال شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التصدير بشعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية، إن ترتيب لقاءات ثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأتراك يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستقوم غدا الخميس، بتسيير 13 رحلة لنقل ضيوف الرحمن من جدة والمدينة المنورة.

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الرقابة المالية تحذر من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرا جديداً للمتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO التي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة في ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

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اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسط يحذر من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة

حذر اتحاد مسثثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من ظهور شركات غير مرخصة تعمل في نشاطات التمويل متناهي الصغر بالمحافظات والأقاليم، وتقدم خدماتها بشكل يتنافى تماما مع الضوابط والقوانين الخاضع لها هذا النشاط.

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وزيرة الصناعة: جار دراسة عقد اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر خطت خطوات كبيرة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التصدير في إطار بيئة استثمارية مُحَفِزة ومعايير متقدمة للجودة الشاملة، وفي ظل إرادة سياسية جادة ووفقا لرؤية تنموية تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في شتى مجالات التنمية، مشيرةً إلى أن منتدى الأعمال المصري الصربي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري ووضع أسس جادة للشراكة والتعاون البنّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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وزير التموين يصدر توجيها جديدا بشأن مواصفات إنتاج الدقيق والخبز المدعم

أصدر علي المصيلحي وزير التموين، توجيها وزاريا رقم 23 بشأن مواصفات الدقيق والخبز البلدي المدعم استخراج 87.5%، حيث ذكرت المادة الأولى أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج 87.5% أن يتم إنتاج الدقيق وفقا للمواصفات القياسية بأن يتم طحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته.

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