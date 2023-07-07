 الأسطول الروسي يعلن انطلاق مناورات روسية صينية في بحر اليابان - بوابة الشروق
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الأسطول الروسي يعلن انطلاق مناورات روسية صينية في بحر اليابان

البحرية الروسية
البحرية الروسية

نشر في: الخميس 20 يوليه 2023 - 8:11 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2023 - 8:11 ص

أعلن المركز الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي انطلاق المناورات البحرية الروسية الصينية "الشمال. التعاون - 2023" في بحر اليابان.

وأضاف المركز الصحفي في بيانه اليوم: "ستستمر مناورات "الشمال. التعاون - 2023" الروسية الصينية من 20 إلى 23 يوليو في بحر اليابان".

وتشارك في المناورات عن الجانب الروسي سفينتا "الأدميرال تريبوتس" و"الأدميرال بانتيلييف" الكبيرتان المضادتان للغواصات، والطرادان "غريمياشي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف".

وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة إسناد صينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة المناورات.


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