 دوي انفجارات في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا - بوابة الشروق
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دوي انفجارات في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا


نشر في: الخميس 20 يوليه 2023 - 8:26 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يوليه 2023 - 8:26 ص

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات الثلاث، وتشيرنيغيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفي الأجزاء التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات جوية روسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.


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