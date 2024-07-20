محافظ المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 1387 مواطنا بقرية نواي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية نواي بمركز ملوي خلال يومي 17 و18 من يوليو الجاري 2024.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1387 حالة، وصرف الأدوية، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، أنه تم تقديم الخدمات الطبية التالية: ( 297 حالة جراحة - 306 حالة أطفال - 193 حالة باطنة - 63 حالة نساء - 80 حالة أسنان - 282 حالة جلدية - 23 حالة تنظيم أسرة - 108 حالة أنف وأذن - 35 حالة رمد).

كما تم إجراء 127 تحليلًا مختلفًا، و10 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة عادية، وخلع أسنان لعدد 8 حالات.

وتم الكشف المبكر للضغط والسكر لعدد 88 مترددًا، وتحويل 5 حالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددًا.