تداول أسئلة من امتحان الديناميكا للثانوية العامة على صفحات الغش

بدأت صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام في تداول أسئلة وإجابات من امتحان الديناميكا للثانوية العامة.



وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها وضبط من قام بتصويرها ورفعها على صفحات الغش.

كانت وزارة التربية والتعليم قد حذرت الطلاب من حمل الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب للحرمان من الامتحان في المادة التي يؤديها أو في كل المواد.

وأكدت الوزارة أن كل ما نشر من صور متداولة منذ فجر اليوم قبل بداية الامتحان ليس لها أي علاقة بالامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن، موضحة أنه لا يمكن تسريب الامتحان بأي حال من الأحوال قبل عقد اللجان.

وحذرت الطلاب من الانسياق خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، مؤكدة أن هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال.

وأضافت الوزارة أن كل هذه الجروبات يتم رصدها والتعامل معها، وأن إجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخي.