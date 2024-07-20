 افتتاح معرض قمة الهرم حضارة مصر القديمة بمتحف شنغهاي بالصين - بوابة الشروق
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افتتاح معرض قمة الهرم حضارة مصر القديمة بمتحف شنغهاي بالصين


نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 4:01 م

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