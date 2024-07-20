استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهد فلسطيني إثر إصابته بجروح خطيرة في رأسه ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مصادر طبية في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل استشهاد الشاب إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بيت أمر، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عوض لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة الشاب بالرصاص الحي في رأسه، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

وذكر عوض أن المواجهات اندلعت في وسط بيت أمر بالقرب من المسجد القديم عندما اقتحم جنود الاحتلال البلدة حيث أُصيب الشهيد برصاصة قاتلة في رأسه وتم نقله للمستشفى الأهلي بالخليل حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

والشهيد أسير محرر تم إطلاق سراحه من سجون الاحتلال قبل اسبوعين وكان الشهيد أصيب قبل عامين برصاص الاحتلال وهو وحيد والديه من الذكور، وله 8 أخوات.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية الحداد العام والإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد.