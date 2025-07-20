صحة غزة: 625 شهيدا وإصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 130 شهيدًا، و495 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 58 ألفًا و895 شهيدًا، و140 ألفًا و980 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 8066 شهيدًا، و28 ألفًا و939 إصابة.

وذكرت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات، بلغ 31 شهيدًا وأكثر من 107 إصابات، ليرتفع إجمالي ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدًا وأكثر من 5861 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.