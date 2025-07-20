المبعوث الأمريكي إلى سوريا يدعو لتبادل كامل للمحتجزين في السويداء

- توماس باراك قال إنه لن يتم احتواء الأعمال العدائية إلا باتفاق لوقف العنف وحماية الأبرياء ووصول المساعدات إلى السويداء جنوب سوريا

- "سانا: لم تتم أي عملية تبادل للمحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلحة في السويداء.. والمفاوضات لا تزال جارية

دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، مساء الأحد، إلى تبادل كامل لـ"المحتجزين" في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وقال باراك، عبر منصة إكس، إنه لن يتم احتواء الأعمال العدائية إلا باتفاق لوقف العنف، وحماية الأبرياء، ووصول المساعدات إلى السويداء.

وتابع أن "جميع الأطراف اتفقت على وقف إطلاق النار في السويداء بحلول الساعة 5 مساء (الأحد) بتوقيت دمشق" (19:00 ت.غ).

ولم تتوفر على الفور معلومة بشأن سريان وقف إطلاق النار.

واعتبر باراك أن "التهدئة الدائمة أساسها التبادل الكامل للمحتجزين والذي يتم العمل على تنفيذه حاليا".

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مساء الأحد، لم تتم أي عملية تبادل للمحتجزين بين عشائر البدو والمجموعات المسلحة في السويداء، والمفاوضات لا تزال جارية.

وفي 13 يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء.

وآنذاك، تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية "خارجة عن القانون"، ما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات، الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد زعماء الدروز، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.